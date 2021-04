Apple, i nuovi iMac con chip Silicon avranno un display 'molto grande'

Dopo aver rimosso dallo store l'iMac Pro anche in Italia, Apple si prepara a inaugurare la nuova linea di iconici All In One che, stando alle ultime indiscrezioni, saranno decisamente diversi rispetto alle ultime generazioni.

Appena un anno fa Apple ha presentato il suo rivoluzionario chip M1 Silicon e con esso la nuova generazione di MacBook con prestazioni eccezionali e un'autonomia incredibile, ma per il colosso di Cupertino questo dovrebbe essere solo l'inizio.

A partire dall'ipotesi sulle nuove colorazioni, sino ad arrivare al nuovo chip proprietario Apple Silicon, l'iMac di nuova generazione sarà sicuramente un prodotto degno di attenzione, poiché dovrebbe segnare un solco fra il passato e il futuro.

Come non parlare di design dunque. A tal proposito, sembra che i nuovi iMac avranno un display "davvero grande, più grande del più grande", per citare la fonte, e questo ci fa pensare che nei piani di Apple ci sia anche quello di superare la soglia dei 27 pollici della scorsa generazione.

Un rumor che si coniuga perfettamente con quanto emerso finora, parlando di un iMac con delle cornici sottilissime e un aspetto tendenzialmente molto simile a quello del monitor Apple Pro Display XDR.

Quanto alle performance invece, le ultime indiscrezioni parlano di un chip M1X da 8 core in uscita entro quest'anno, presumibilmente con in nuovi iMac, e di un chip M2 a 16 core dalle prestazioni incredibili in arrivo nel corso del 2022.