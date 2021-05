Apple, i nuovi iPad Pro hanno una falla irrisolvibile: gli sviluppatori tranquillizzano

Se è vero che nessuno è perfetto, questo discorso potrebbe applicarsi anche all'elettronica di consumo. Stando agli ultimi rapporti, anche il chip delle meraviglie, l'Apple M1 Silicon, potrebbe nascondere una vulnerabilità irreversibile.

Secondo quanto riportato dalla fonte e affermato dallo sviluppatore Hector Martin, il miracoloso chip M1 presente su ormai tantissimi dispositivi Apple fra cui i nuovi iPad Pro, i nuovi iMac e gli ultimi MacBook Air, Pro e Mac Mini, avrebbe una vulnerabilità a livello hardware e come tale potrebbe non avere alcuna risoluzione.

Fortunatamente, lo stesso sviluppatore suggerisce di non esitare nel panico in quanto i suoi campi di utilizzo la rendono priva di utilità per i malintenzionati. Si tratta infatti di una vulnerabilità emersa per via della personalizzazione apportata da Apple sulle specifiche ARM e che consentirebbe, in via del tutto ipotetica, a due applicazioni di scambiare informazioni fra cui dati di tracciamento anche senza il controllo del sistema operativo.

Come già accennato, tale vulnerabilità non rappresenta in alcun modo un rischio reale soprattutto per via della presenza di un filtro come l'App Store. Ecco le parole dello sviluppatore, direttamente dalle FAQ ufficiali:

"Allora qual è il vero pericolo?

Se hai già malware sul tuo computer, quel malware può comunicare con altri malware sul tuo computer in modo inaspettato, ma è probabile che possa comunicare comunque in molti modi previsti.Onestamente, mi aspetterei che le società pubblicitarie tentassero di abusare di questo genere di cose per il monitoraggio tra le app, più dei criminali. Apple potrebbe prenderli se provassero, però questo vale per le app dell'App Store.Sì.Davvero, nessuno proverà effettivamente ad abusare di questo difetto in circostanze pratiche. Inoltre, ci sono già un milione di canali secondari che puoi usare per comunicazioni cooperative cross-process (es. Cache), su ogni sistema. I canali nascosti non possono far trapelare dati da app o sistemi non collaborativi.In realtà, vale la pena ripeterlo: i canali nascosti sono completamente inutili a meno che il tuo sistema non sia già compromesso". Una buona notizia dunque, dal momento che, come abbiamo avuto modo di appurare anche nella nostra recensione completa