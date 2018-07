Apple: i nuovi iPhone in arrivo nelle colorazioni blu, arancione ed oro?

Emergono, con il passare delle ore, emergono sempre più dettagli sulla lineup di iPhone che Apple lancerà sul mercato nel corso del 2018, con presentazione prevista in autunno. Secondo quanto riferito dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo a 9to5mac, l'iPhone OLED da 6,5 pollici sarà lanciato in una molteplice gamma di colorazioni.

Nella fattispecie, il cellulare sarà disponibile in nero, bianco, ed un nuovo colore dorato. Anche l'iPhone con schermo LED da 6,1 pollici debutterà nelle varianti grigio, bianco, blu, rosso ed arancione.

Qualora il rapporto dovesse rivelarsi accurato, per Apple si tratterebbe di una prima assoluta in quanto mai prima d'ora aveva introdotto quattro nuove colorazioni per gli iPhone. Il passaggio insolito è anche confermato dal fatto che Apple, solitamente, presenta una variante rossa solo qualche mese dopo il lancio di un iPhone, allo scopo di promuovere la (RED) Foundation, un'organizzazione che si batte per combattere l'HIV e l'AIDS in Africa.

Apple, inoltre, prima d'ora non ha mai lanciato una versione arancione dell'iPhone, che non è mai rientrata nei canoni di design classici della Mela. Evidentemente, però, con la gamma di tre iPhone da lanciare nel 2018 il colosso di Cupertino mira a stravolgere i canoni classici estetici della propria linea di cellulari.

Le ultime indiscrezioni continuano a parlare di tre smartphone da lanciare nel 2018: un iPhone X Plus con schermo OLED da 6,5 pollici e supporto dual-sim, un iPhone LCD da 6,1 pollici con Face ID ed un iPhone X da 5,8 pollici con alcuni miglioramenti alle specifiche.