Apple, nuovi rumor sulla VR: peso piuma e nuove tecnologie di lunghezza focale

I rumor sulle possibili tecnologie che Apple starebbe sviluppando per il suo visore per la Realtà Virtuale si inseguono ormai da mesi, mostrando particolare attenzione per l'eye tracking e una biometria innovativa. Andiamo dunque a scoprire nuovi interessanti dettagli sul primo prodotto pensato da Apple per questo settore.

Come riportano i colleghi di 9to5Mac, l'analista Ming-Chi Kuo, già noto per i suoi precisi e affidabili rapporti sul mondo Apple, avrebbe affermato che il nuovo visore VR del colosso di Cupertino sfoggerà un sistema di eye tracking avanzato e innovativo, con lenti ibride e lunghezza focale ultra corta, con l'obiettivo finale di riuscire a ridurre peso e dimensioni del device.

Attualmente, il mondo della VR vanta soluzioni interessantissime dal punto di vista delle prestazioni e della qualità visiva, per un'esperienza complessiva discretamente immersiva e soddisfacente. Apple però dal canto suo vedrebbe nell'attuale form factor una grande limitazione all'esperienza dell'utente finale.

Per porre rimedio a questa situazione, l'azienda avrebbe già iniziato a sviluppare delle lenti di Fresnel con focale estremamente ridotta, per migliorare il campo visivo, lo spessore e il peso.

Kuo ritiene che il prodotto finale potrebbe avere un peso complessivo di circa 150 grammi, lenti in plastica e un fattore di forma molto più contenuto.

A rafforzare queste affermazioni, le recenti indiscrezioni sul rapporto commerciale fra Apple e TSMC, che di recente avrebbe portato le due aziende a formare una divisione di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie Micro-LED e Micro-OLED.