Apple: ecco i nuovi Smart Battery Case per iPhone 11, con tasto per la fotocamera

Ad oltre un mese dal lancio di iPhone 11, Apple ha lanciato sul proprio Store ufficiale gli Smart Battery Case con ricarica wireless per gli smartphone. Questa volta però a differenza delle altre c'è una novità di rilievo: le custodie per iPhone 11, 11 Pro e Pro Max includono un pulsante per la fotocamera che consente di avviarla semplicemente.

Non si tratta certo di una new entry assoluta per il settore, in quanto anche altri accessori simili di terze parti includono una funzione di questo tipo, ma il debutto sulle cover ufficiali della Mela rappresenta una notizia di rilievo.

La Smart Battery Case per tutta la lineup ha un costo di 149 Euro: per gli 11 Pro ed 11 Pro Max è disponibile nelle colorazioni rosa sabbia, bianco e nero, mentre per iPhone 11 possono essere scelte solo le opzioni di colore bianche e nere. Il tasto per attivare la fotocamera e scattare foto è presente in basso a sinistra, dal lato dei pulsanti per la regolazione del volume.

Apple non ha fornito alcun tipo di indicazione in merito alla durata della batteria per ogni custodia, ma i tre modelli supportano la ricarica wireless e veloce se si usa un cavo USB-PD come quello da 18W incluso nella confezione di iPhone 11 Pro.