Apple, nuovo Apple Store a Roma: aprirà in Via del Corso in primavera. 120 assunzioni

Apple si appresta ad aprire un nuovo Apple Store nel nostro paese. Come riportato da Repubblica, la prossima primavera in Via del Corso a Roma aprirà i battenti il nuovissimo brand store della compagnia di Cupertino, che sorgerà in Via del Corso all'interno di Palazzo Marignoli.

La conferma è arrivata dopo settimane di rumor ed indiscrezioni, in cui la stampa capitolina aveva parlato delle possibili location del nuovo Store della Mela morsicata.

"I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per Roma prenda vita in Via del Corso questa primavera. Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di Today at Apple gratuite e di classe mondiale" ha affermato il senior vice president del comparto retail di Apple, Deirdre O'Brian, il quale ha anche precisato che lo Store sorgerà nel palazzo al numero 184, proprio accanto all'edificio che ospitava la Rinascente.

Come già fatto in altre circostanze, il negozio si chiamerà "Apple via del Corso". Apple sta infatti eliminando dai nomi la parole "Store" in quanto la nuova strategia societaria prevede che i punti vendita diventino anche dei luoghi d'aggregazione e spazi multifunzionali.

Apple Via del Corso sarà lo Store più importante della Capitale, ed uno dei più antichi al mondo. I californiani durante i lavori hanno collaborato con il Comune e la Soprintendenza ai beni architettonici, in quanto sorgerà nel centro storico di Roma che è anche patrimonio Unesco.

Al momento la data d'inaugurazione non è stata comunicata, ma lo Store darà lavoro a 120 persone.