Apple: nuovo bando per la Developer Academy di Napoli. 42 studenti andranno alla WWDC

La Apple Developer Academy di Napoli, sita presso l'Università Federico II, ha pubblicato questa mattina il bando di selezione per quattrocento giovani imprenditori e sviluppatori che hanno intenzione di accedere alla scuola di sviluppo del colosso di Cupertino.

Nel frattempo, la stessa accademia ha reso noto che quarantadue studenti dell'attuale corso sono stati scelti per partecipare, il prossimo mese di Giugno, alla WorldWide Developer Conference, l'annuale conferenza di Apple nel corso del quale la compagnia svela le novità software per il prossimo anno (iOS, macOS, watchOS e tvOS in testa). Il numero di utenti scelti quest'anno è doppio rispetto allo scorso anno, quando ne furono selezionati 21. Nel gruppo saranno presenti 34 italiani ed otto stranieri, provenienti da Turchia, Romania, Polonia, Brasile, Regno Unito, Germania e Grecia.

Tornando al bando, gli studenti scelti saranno circa quattrocento: 342 saranno inseriti nella Standard Class e 36 nell'Enterprise Track.

Possono partecipare alla selezioni i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari che siano in possesso dei requisiti richiesti in base al percorso formativo prescelto.

Per la Standard Class è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente se non conseguito in Italia, entro l'anno scolastico 2017/2018.

Per l'Enterprise Track, invece è richiesta la laurea nel settore IT o di scienze informatica, esperienza biennale nel settore e specialistica.

Il bando è disponibile a questo indirizzo.