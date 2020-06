Apple: un nuovo brevetto per ottenere i selfie di gruppo a distanza

Il colosso tecnologico di Cupertino ha sviluppato una nuova interessante idea tramutandola in un brevetto. Più precisamente ha creato quello che potrebbe essere definito, vista la condizione attuale che l'intero pianeta sta attraversando, un selfie al tempo del Coronavirus. Ma di cosa si tratta più nello specifico?.

L’obiettivo sarebbe quello di realizzare un selfie di gruppo pur non essendo le persone fisicamente vicine.

Il brevetto è stato pubblicato presso lo United States Patent and Trademark Office e viene denominato da Apple “Selfie sintetici di gruppo”. All'interno viene spiegato il modo in cui l’utente avrà la possibilità di invitare qualsiasi altra persona a partecipare ad un selfie di gruppo e tutti coloro che accetteranno, saranno posizionati all'interno di una sagoma.

L’utente avrà dunque la possibilità di visualizzare la parte della foto in cui sarà collocato e si potrà accettare o scartare la foto. Verrà creato una sorta di avatar, inserito all'interno dell’immagine e sarà poi possibile sostituirlo con una foto reale.

L’utente che ha avviato per primo lo scatto potrà dunque applicare tutte le modifiche necessarie al risultato finale. Uno speciale algoritmo permetterà di unire le immagini dei vari partecipanti cercando di restituire un selfie quanto più vicino alla realtà.

Apple ha depositato per la prima volta questo brevetto nel luglio del 2018, ben prima che il COVID-19 si manifestasse al mondo. Inoltre, non vi sono garanzie che i brevetti si trasformino in realtà.

Apple starebbe semplicemente sviluppando una nuova idea, particolare e tutto sommato divertente ma non ci sono piani ufficiali per il rilascio di questa nuova funzione su scala globale. Di certo, il prolungarsi del virus potrebbe accelerare lo sviluppo di questa tecnologia e permettere a tante persone di unirsi almeno virtualmente come già accada sotto altra forma tramite l'utilizzo di piattaforme come Zoom o Google Meet.

Intanto, nei giorni scorsi, è stato svelato che Apple ha pagato una sostanziosa multa in Italia a seguito delle note vicende legate al rallentamento degli iPhone.