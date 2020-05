Apple: nuovo firmware per le AirPods Pro, come effettuare l'aggiornamento

Apple ha dato il via alla distribuzione del nuovo aggiornamento firmware per le AirPods Pro, che porta il codice identificativo 2D15, dai precedenti 2C54 o 2B588. Come avvenuto anche in passato, la società di Cupertino non ha diffuso alcuna indicazione in merito al contenuto dell'aggiornamento.

Secondo quanto riferito da MacRumors, gli ingegneri Apple abbiano risolto i problemi con la cancellazione attiva del rumore, che aveva provocato non pochi grattacapi e sollevato qualche perplessità da parte degli utenti. Erano state tante infatti le segnalazioni da parte degli utenti che, in alcuni casi imbufaliti, avevano lamentato un peggioramento del sistema di cancellazione del rumore che è il punto cardine delle nuove cuffie.

L'installazione dell'aggiornamento non avviene manualmente, ma le AirPods Pro procedono con il download in automatico nel momento si effettua l'abbinamento con un dispositivo basato su iOS. Se intendete forzare il processo, però, basta semplicemente collegare il case con le cuffie dentro ad una fonte di alimentazione ed il sistema dovrebbe effettuare il download in automatico.

Per ottenere riscontro, è possibile controllare la versione del firmware nel menù Impostazioni, e nel pannello "Generali", dov'è presente l'indicazione "AirPods". Assicuratevi di avere il codice "2D15".

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe rinviato al 2021 il lancio delle nuove AirPods Pro.