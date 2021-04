Apple, il nuovo iPad Pro potrebbe non supportare pienamente un vecchio accessorio

Dopo aver scoperto le meraviglie del nuovo iPad Pro e del suo display Mini-LED, gli amanti di questi device sono trepidante attesa di poterlo provare con mano negli Store di tutto il mondo, ma potrebbe riservare una spiacevole sorpresa per gli utenti di vecchia data.

I nuovi iPad Pro da 12.9 pollici con chip M1 infatti, per via di uno spessore aumentato rispetto alla scorsa generazione, non dovrebbero garantire la completa compatibilità della vecchia tastiera Magic Keyboard. In particolare, non è ancora chiaro se l'utilizzo sarà possibile ma appare evidente che questa limitazione fisica non dovrebbe consentire la corretta chiusura del dispositivo.

Ricordiamo che la gamma iPad Pro è stata completamente rinnovata sia nelle versioni da 11 pollici che nella variante con display da 12.9 pollici, benché il display Liquid Retina XDR con tecnologia Mini-LED sia disponibile solo sul modello di dimensioni superiori.

I nuovi tablet di Apple introducono inoltre la connettività 5G, oltre al supporto alle tecnologie Thunderbolt e USB4 tramite l'ingresso per la ricarica di tipo C.

Infine ricordiamo come Apple abbia garantito non solo la piena compatibilità dei controller wireless di Xbox e di PS5 con i nuovi iPad Pro, ma anche il supporto con il feedback aptico del controller DualSense prodotto da Sony.