Apple, nuovo keynote il 17 Novembre? Alcuni indizi sul sito sembrano confermarlo

Un nuovo rapporto emerso in rete, basato su alcuni presunti indizi disseminati da Apple sul proprio sito web ufficiale, sembra confermare il 17 Novembre come possibile data per il keynote del colosso di Cupertino dedicato agli Apple Silicon.

Il sito web Macerkopf, nello specifico, ha notato che sull’Apple Store Online i tempi di consegna per i Mac si sono dilatati oltre il 17/11. Per i modelli da 13 pollici l’arrivo a casa è varia tra il 12 e 20 Novembre ed il 20 ed il 27 del mese. Lo stesso vale anche per il MacBook Pro da 16 pollici, per cui Apple parlerebbe di un periodo compreso tra il 12 e 20 Novembre.

Secondo i redattori, questa incertezza lascia intuire che presto potrebbero essere disponibili i nuovi Mac, basati sui processori proprietari. A metà dello scorso mese il popolare leaker Jon Prosser aveva ipotizzato il 17 Novembre come data del nuovo keynote, e questi nuovi indizi non fanno altro che confermare ulteriormente questo rumor.

Inoltre, a conferma del fatto che il lancio dei nuovi Mac Silicon sia ormai imminente, ci hanno pensato alcuni riferimenti scovati in macOS, che hanno svelato la presenza di tre modelli.

Nel corso della conference call tenuta a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari, il CEO Tim Cook ha affermato che Apple ha altri annunci in arrivo nel 2020, ed il terzo keynote in tre mesi potrebbe essere dedicato appunto ai suoi PC.