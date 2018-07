Apple: nuovo Mac Mini, iMac, MacBook low-cost, due iPad e tre iPhone entro fine anno

A quanto pare, due dei dispositivi Apple più attesi degli ultimi anni, sarebbero finalmente pronti a vedere la luce. La compagnia di Cupertino, infatti, sarebbe in procinto di aggiornare la propria gamma di prodotti, con un massiccio lancio previsto in autunno.

La notizia, riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili ed autorevoli legati al mondo Apple, riferisce che la Mela morsicata potrebbe lanciare entro la fine dell'anno il nuovo Mac Mini ed un Macbook di fascia bassa, con un costo significativamente inferiore rispetto agli attuali.

L'azienda, però, non starebbe aggiornando il MacBook Air da 12 pollici, ma potrebbe lanciare un notebook completamente nuovo a basso costo che, nelle intenzioni, dovrebbe prendere il posto della lineup MacBook Air. Lo stesso Kuo sostiene anche che l'iMac otterrà un significativo aggiornamento al processore, che andrà ad intaccare direttamente sulle prestazioni, accompagnato da una modifica importante al display.

I MacBook Pro e MacBook, inoltre, saranno aggiornati con dei nuovi processori, ma la ricerca di Kuo sostiene anche che AirPower entrerà presto in produzione e verrà lanciato in autunno insieme alle nuove AirPods.

Tutto ciò sarà accompagnato dal nuovo Mac mini, che ormai non è stato rinfrescato da quattro anni e che finalmente si appresta a tornare sul mercato, per la contentezza di Tim Cook che a più riprese aveva sottolineato l'importanza del dispositivo nell'ecosistema.

Nella nota inviata agli investitori, Kuo si concentra anche sugli iPad Pro. I nuovi modelli, nella fattispecie, dovrebbero essere due. I tablet avranno schermi edge-to-edge e Face ID, a conferma dei rumor emersi in precedenza.

Apple dovrebbe anche lanciare tre nuovi iPhone entro la fine dell'anno. Uno includerà un display LCD da 6,1 pollici con prezzo descritto come "vantaggioso" per i clienti rispetto ad iPhone X. Sono però in lavorazione anche un iPhone X Plus ed un iPhone X nuovo.

Le presentazioni dovrebbero avvenire a settembre.