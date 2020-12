Apple, un nuovo misterioso prodotto in arrivo l'8 Dicembre?

Una nota interna di Apple trapelata sul web suggerisce che la società di Cupertino potrebbe annunciare un nuovo prodotto il prossimo 8 Dicembre. Qualora il rumor dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una novità assoluta, dal momento che mai prima d'ora la Mela aveva annunciato dispositivi in questa finestra temporale.

Il memo è stato pubblicato anche da MacRumors, e proviene da una fonte etichettata come affidabile. A quanto pare sarebbe stato inviato ai fornitori di servizi per informarli degli sviluppi relativi ad AppleCare a partire dall'8 Dicembre. Nel promemoria i tecnici vengono informati dell'imminente arrivo di nuovi SKU per un prodotto, con tanto di descrizioni e prezzi.

Dal momento che mancano solo quattro giorni alla "data x", Apple ancora non ha annunciato alcun keynote, e sarebbe molto strano se dovesse farlo proprio a ridosso del weekend. Ciò suggerisce che probabilmente si tratterà di un prodotto minore, che non riguarderà iPad, iPhone ed i Mac.

Tuttavia, dal momento che il memo è indirizzato ai tecnici di AppleCare+, è da escludere che si tratti di qualche servizio, e tutto lascia intendere che saremo di fronte ad un nuovo dispositivo.

Lo scorso mese il leaker L0vetodream aveva preannunciato una sorpresa natalizia da parte di Apple, ma non è chiaro se si tratti della stessa cosa: i principali indiziati sono gli AirTag o le nuove AirPods Studio. Alcuni però sono anche pronti a scommettere su una nuova Apple TV con controller da gaming.