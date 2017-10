Apple: nuovo record di vendita grazie ad iPhone X?

Mentre mancano pochi giorni all’apertura dei pre-ordini del nuovo, sul web emergono sempre più analisi di mercato e previsioni sull’andamento delle vendite del cellulare della compagnia di Cupertino.

Una delle questioni più controversie che circondano l’iPhone X è se il dispositivo si rivelerà un grande successo per Apple, come preventivato da molti. Alcuni analisti sostengono che il cellulare aiuterà la società di Cupertino a stabilire un nuovo record di vendite nel 2018, mentre per altri l’entusiasmo che lo circonda è esagerato.

A conferma della prima tesi arriva anche un nuovo rapporto di Morgan Stanley, secondo cui la domanda per l’iPhone X sarà estremamente forte, e gli investitori possono aspettarsi di vedere una crescita importante su base annua nel 2018. Nel complesso, gli analisti di Morgan Stanley ritengono che nel 2018 Apple venderà 262 milioni di iPhone, superando di fatto l’attuale record annuale di 231,2 milioni fissato nel 2015, quando la compagnia di Tim Cook lanciò la lineup iPhone 6.

In breve, Morgan Stanley ritiene che il mercato stia sottovalutando “il contributo che iPhone X darà alle vendite di iPhone nel corso dei prossimi mesi”.

Dei 262 milioni di cui vi abbiamo parlato poco sopra, Morgan Stanley ritiene che l’iPhone X rappresenterà il 47% del totale, con l’interesse nei confronti di iPhone 8 Plus più alto del previsto. Di tutto ciò, chiaramente, dovrebbero beneficiare le casse di Apple, che sorrideranno dell’andamento delle vendite.

Un altro punto interessante riguarda gli aggiornamenti. Secondo Morgan Stanley, infatti, nel corso del 2018 saranno molti gli utenti iPhone che sceglieranno di aggiornare i loro dispositivi per acquistare l’iPhone X. Il tasso di aggiornamento, infatti, sarà il più alto di sempre, e contribuirà a rinfrescare la base.

Chiaramente come sempre stiamo parlando di semplici analisi di mercato, e l’ultima parola sarà solo ed esclusivamente degli utenti. Nelle prossime settimane avremo sicuramente più indicazioni a riguardo.