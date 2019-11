Apple: gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata arrivano nel 2023?

Il popolare ed affidabile analista Ming-Chi Kuo sulle pagine di Bloomberg ha pubblicato una nuova ricerca relativa alle intenzioni di Apple di portare sul mercato un dispositivo per la realtà aumentata. Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino avrebbe in programma il lancio di un visore nel 2022, seguito l'anno dopo da un paio di occhiali

Il rapporto sostiene che la sequenza temporale sarebbe stata condivisa dai dirigenti Apple in una presentazione interna tenuta con i dipendenti presso l'Apple Park ad Ottobre.

Secondo quanto riferito, l'incontro sarebbe stato importante, al punto che avrebbero quasi riempito lo Steve Jobs Theater. Questo aspetto non è di secondaria importanza e suggerisce che Apple avrebbe messo su un team importante di persone che starebbero lavorando al progetto. A capo ci sarebbe Mike Rockwell, un ex dirigente Dolby a cui è stata affidata la divisione.

Nel corso del meeting, Rockwell avrebbe condiviso anche alcune informazioni sui prodotti. In particolare, il visore dovrebbe includere un sistema di scansione in 3D ed un "rilevamento umano avanzato". Lo stesso rapporto afferma anche che a livello estetico dovrebbe essere simile ad Oculus Quest di Facebook, con design più elegante e caratterizzato da "pulsanti in tessuto e materiali leggeri", in modo tale che sia facile e comodo da indossare.

Il visore dovrebbe essere anche dotato di un display ad alta risoluzione e telecamere che consentiranno agli utenti di "leggere caratteri piccoli" e "vedere altre persone in piedi davanti e dietro negli ambienti virtuali". I dirigenti Apple avrebbero anche affermato che la tecnologia sarà in grado di mappare le superfici.

Gli sviluppatori a quanto pare saranno contattati già nel 2021, per incoraggiarli a creare app per il dispositivo.

Il visore avrebbe il nome in codice N301 ed a quanto pare sono solo uno dei progetti basati sulla realtà aumentata e virtuale di Apple. Gli occhiali, noti internamente come N421, dovrebbero vedere la luce nel 2023, con una "montatura spessa in grado di integrare la batteria ed i chip".