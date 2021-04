Apple, gli occhiali per la realtà aumentata potrebbero subire un ritardo

I nuovi occhiali per la Realtà Aumentata sviluppati interamente da Apple e per i quali il colosso di Cupertino non ha certamente lesinato sui nuovi brevetti, potrebbero infine subire un ulteriore ritardo rispetto alle iniziali previsioni.

Un'attesa per molti interminabile che però ha alle spalle delle motivazioni molto valide. I cosiddetti Apple Glass, inizialmente attesi per la seconda metà del 2021, non dovrebbero infatti raggiungere gli scaffali prima del 2023.

Secondo quanto suggerito già a gennaio in un rapporto di DigiTimes, gli occhiali per l'AR di Apple sarebbero dovuti entrare nella seconda fase di sviluppo proprio nella prima frazione dell'anno, per poi esitare nella produzione di massa già all'inizio del 2022. Ora, la stessa testata taiwanese afferma che la seconda fase non sarebbe ancora iniziata e dunque questo ritardo porterebbe a uno slittamento generalizzato di tutta la roadmap, riducendo a dismisura le possibilità di un'entrata in produzione all'inizio del prossimo anno.

Non solo occhiali però. Apple è attualmente al lavoro anche su un visore proprietario per la Realtà Virtuale, ma al momento si sa davvero poco su questo dispositivo. L'azienda però appare fortemente intenzionata a lavorare sul peso e sulle dimensioni per rendere più comoda e accessibile questa tecnologia. Intanto ricordiamo che in casa Oculus è in atto una vera e propria rivoluzione, grazie all'ultimo incredibile aggiornamento gratuito per il Quest 2.