Apple può offrire riparazioni gratis ai clienti educati: lo ha svelato un'ex dipendente

In un video immediatamente diventato virale su TikTok, un ex dipendente di un Apple Store ha svelato l'esistenza di un programma interno di Apple che prevederebbe riparazioni gratuite per i clienti educati.

TanicornerStore, questo il nickname sulla piattaforma di ByteDance della dipendente, ha spiegato che i Genius degli Store possono scegliere di ricompensare i clienti educati o che apprezzano particolarmente con la riparazione gratuita sui dispositivi per cui richiedono assistenza. Anche se questi non sono più coperti dalla garanzia o AppleCare+.

L'ex dipendente sottolinea che ogni membro del personale ha un numero specifico di casi che può regalare. "Alcune persone entravano con i telefoni danneggiati dall'acqua, e la policy non permette di sostituirli senza pagare. Tuttavia, i Genius hanno alcune volte utilizzato il programma Surprise & Delight ed hanno effettuato la sostituzione a titolo gratuito" afferma in uno stralcio del video.

Nel filmato molti utenti hanno confermato l'affermazione: alcuni raccontano di aver ricevuto l'assistenza straordinaria, ma anche altri ex dipendenti del comparto Apple Retail hanno affermato lo stesso. La clip è diventata virale ed ha oltre 114mila like e 866 commenti.

Da Apple, ovviamente, non sono arrivate conferme, e non è chiaro se il programma sia ancora attivo o meno. Si tratta però senza dubbio di una rivelazione particolare.

In passato, gli ex dipendenti Apple hanno svelato gli errori più comuni commessi dai clienti: ce n'è davvero per tutti i gusti.