Apple, oggi il lancio di iOS 17.2.1? Ecco le possibili novità

Mentre continuano i test di iOS 17.3, che comunque dovrebbe arrivare sugli iPhone solo a marzo 2024, alcune indiscrezioni trapelate in rete riferiscono che Apple starebbe provando internamente iOS 17.2.1 per iPhone. L’indicazione arriva da MacRumors, e non è da escludere che l’update arrivi già oggi.

iOS 17.2.1, come suggerisce il nome del software, sarà sicuramente un aggiornamento di sicurezza che si soffermerà su correzioni di bug e vulnerabilità di sicurezza. Apple infatti solo la scorsa settimana ha lanciato iOS 17.2, e proprio nei giorni successivi vari utenti si sono lamentati di bug di vario tipo, tra cui uno che farebbe scomparire l’applicazione Messaggi quando si riorganizzano le icone delle app nella schermata Home. Probabile che Apple sia già a conoscenza di tale problema e che venga risolto con iOS 17.2.1.

Improbabile un lancio la prossima settimana, dal momento che ci sono le festività di Natale. Il lancio quindi o avverrà già oggi 19 Dicembre, oppure bisognerà attendere il 2 Gennaio 2024.

Nessuna informazione sui fix che saranno inclusi dall’aggiornamento, tanto meno sulle eventuali patch di sicurezza che saranno corrette. Ovviamente, come sempre, vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli ed appena sarà disponibile la patch per tutti.

Su queste pagine, qualche giorno fa abbiamo parlato di tre funzionalità in arrivo su iOS 17 nel 2024.