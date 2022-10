Apple da oggi mostrerà più pubblicità nell'App Store: potrebbe triplicare profitto annuo

Il 25 ottobre 2022 resterà una giornata tutt’altro che gradita agli utenti della Mela: oltre all’aumento dei prezzi per Apple Music e altri servizi di Cupertino in Italia, è confermata da oggi la presenza di più annunci pubblicitari nell’App Store. La strategia di piazzamento pubblicità di Apple diventa più aggressiva.

Avevamo già parlato di questo aumento degli ad nell’App Store pochi giorni addietro, ma è proprio in queste ore che gli utenti avranno iniziato a notare questa novità. Le pubblicità aggiuntive appariranno nella tab “Oggi”, ovvero la landing page del negozio di applicazioni, e si troveranno altri annunci in cima e in fondo agli elenchi di app nelle schermate di ricerca.

Stando alle più recenti stime pubblicate da Bloomberg, questa mossa potrebbe triplicare i profitti pubblicitari di Apple portandoli a 10 miliardi di Dollari annui. Il tutto non si traduce comunque in rose e fiori per i dipendenti, dato che essi dovranno prestare molta più attenzione alla tipologia di contenuti mostrati come pubblicità. L’obiettivo non deve essere, infatti, soltanto l’aumento dei profitti, ma anche la continua tutela del consumatore e della sua privacy, mantenendo l’esperienza d’uso più positiva possibile.

Trattandosi comunque delle prime ore di implementazione di questa modifica, non ci resta che attendere il feedback degli utenti nei prossimi giorni.