Apple One, l'abbonamento unico con Arcade, Music, TV+ ed iCloud, disponibile da oggi

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte, Apple ha annunciato chel’abbonamento unico Apple One persentato nel corso del keynote di Settembre, sarà disponibile da oggi. A rivelarlo l’amministratore delegato dell’azienda, Tim Cook, ma nel momento in cui stiamo scrivendo ancora non è possibile effettuare l’abbonamento.

Apple One si articolerà su tre piani, che diventano due in Italia in quanto non sarà disponibile il servizio Apple Fitness+.

A 14,95 Euro al mese sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento Individual che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 gigabyte di spazio su iCloud.

A 19,95 Euro al mese invece si otterranno gli stessi servizi dell’individuai, con due differenze importanti: lo spazio di archiviazione sarà di 200 gigabyte, e la sottoscrizione potrà essere condivisa con la famiglia, con un massimo di sei persone.

Negli Stati Uniti sarà disponibile anche il piano Premier, che è caratterizzato da 2 terabyte di spazio su iCloud, ma anche l’accesso ad Apple News+ e Fitness+, oltre che a Music, TV+ ed Arcade.

A quanto pare sarà anche disponibile un periodo di prova gratuito per 30 giorni per tutti i servizi, ma solo per coloro che non hanno mai effettuato il trial.

Vi aggiorneremo non appena Apple aprirà le iscrizioni e gli abbonamenti.