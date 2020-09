Apple One, l'abbonamento unico trapela tramite iOS 14 e domini registrati

Si vocifera ormai da tempo della possibilità che Apple lanci un abbonamento unico, che potrebbe comprendere Music, Arcade e TV+. Tuttavia, ora stanno trapelando sempre più indizi che lasciano presagire un possibile annuncio imminente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, all'interno del codice dell'ultima Beta di iOS 14 sono stati trovati dei riferimenti legati a frasi come "Cancel Apple One" ("Annulla Apple One"), "Keep Apple One" ("Mantieni Apple One") e "You can unsubscribe from Apple One and keep only what you want" ("Puoi annullare l'iscrizione ad Apple One e tenere solamente quello che vuoi").

Inoltre, gli indizi non finiscono qui: stando anche a quanto riportato da MacRumors, sembra proprio che l'azienda di Cupertino abbia registrato, nella giornata dell'11 settembre 2020, vari domini relativi al nome "Apple One", da "appleone.audio" fino ad "appleone.tech". Si tratta di una "tecnica" comune a livello aziendale, che solitamente viene utilizzata per proteggere un determinato marchio e assicurarsi che nessun altro registri un qualsivoglia dominio significativo con un certo nome.

In ogni caso, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Infatti, come fatto notare anche dalle fonti estere, Apple attualmente non sembra avere il controllo dei domini "appleone.com" e "appleone.net", già registrati da terzi. Non è chiaro se l'azienda di Cupertino tenterà o meno di "trattare" con i proprietari dei succitati domini.

Insomma, tutto sembra far pensare che presto ne sapremo di più in merito al succitato abbonamento, probabilmente durante l'evento del 15 settembre 2020. Staremo a vedere: mancano pochi giorni.