Apple One disponibile in Italia: prezzi, servizi inclusi e come abbonarsi

Come ampiamente preannunciato da Tim Cook, dalla giornata di ieri è disponibile anche in Italia l’abbonamento unico Apple One, che è stato presentato qualche mese fa da Apple ed è caratterizzato dall’integrazione di tutti i servizi del colosso di Cupertino in un bundle unico.

L’offerta Apple One in Italia si articola su due fasce. Il piano individuale costa 14,95 Euro al mese, include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 gigabyte di spazio.

E’ disponibile anche la sottoscrizione familiare, a 19,95 Euro al mese: il contento è praticamente lo stesso di quello individuale, a differenza di iCloud, per cui vengono garantiti 200 gigabyte di spazio. Il totale può essere diviso con fino a sei membri della famiglia.

Per effettuare l’abbonamento ad Apple One è necessario aprire il menù impostazioni, quindi il pannello personale (facendo tap sulla propria fotografia presente in alto a sinistra) e quindi il menù “Abbonamenti”: qui comparirà il nuovo pannello “Ottieni Apple One”, che permette di accedere al menù d’impostazione.

Il risparmio con Apple One è importante su base annuale, come abbiamo indicato nella notizia dedicata.

In Italia non arriverà il piano Premium in quanto non sono disponibili nel nostro paese i servizi Apple Fitness+ ed Apple News+, e non sono arrivate indicazioni su un possibile lancio.