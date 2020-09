Apple One, ufficiale l'abbonamento unico: cosa comprende e prezzi

Dopo aver annunciato i nuovi smartwatch, tra cui rientra Apple Watch Series 6, Apple ha confermato ufficialmente l'esistenza del tanto vociferato abbonamento unico Apple One.

Ebbene, come fatto sapere dall'azienda di Tim Cook durante l'evento di presentazione odierno, la succitata sottoscrizione verrà resa disponibile a partire dall'autunno 2020 in tre diverse "possibilità": Individual, Family e Premier. Il primo costa 14,95 dollari al mese e comprende 50GB di iCloud, Apple TV+, Apple Music e Apple Arcade. L'abbonamento Family si può invece sottoscrivere a 19,95 dollari al mese e comprende gli stessi servizi della versione Individual, ma incrementa lo storage ed è pensato per le famiglie.

Infine, la sottoscrizione Premier costa 29,95 dollari al mese e include un po' tutti i servizi della società di Cupertino, tra cui anche 2GB di storage, Apple News+ e il nuovo Fitness+. Quest'ultimo abbonamento sarà disponibile solamente in alcuni Paesi selezionati, quindi non è chiaro se arriverà in Italia. Apple ha affermato che Apple One sarà disponibile a partire dall'autunno 2020. L'azienda di Tim Cook ha reso ufficiale anche il fatto che ci saranno 30 giorni di prova gratuita.

Per il momento non ci sono ancora dettagli su prezzo italiano, disponibilità e tipologia di pacchetti che saranno disponibili nel nostro Paese. Staremo a vedere.

Notizia in aggiornamento...