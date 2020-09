Apple One è ufficiale: ma quanto si risparmia? Vediamolo insieme

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato Apple One, il nuovo abbonamento unico comprensivo della maggior parte dei servizi del colosso di Cupertino. Il risparmio garantito è importante, ma vediamo a quanto ammonta.

Apple One individuale

Il primo abbonamento ha un prezzo di 14,95 Euro al mese, ed include l'abbonamento ad Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ed un piano iCloud da 50 gigabyte.

Singolarmente, il prezzo degli abbonamenti è il seguente:

Apple Music: 9,99 Euro

Apple TV+: 4,99 Euro

Apple Arcade: 4,99 Euro

iCloud 50 gigabyte: 0,99 Euro

Sottoscrivendoli singolarmente, quindi al mese si andrebbe a spendere 20,96 Euro. Il prezzo proposto da Apple per Apple One individuale è di 14,95 Euro: il risparmio è di 6 Euro al mese, per un totale di 72 Euro all'anno.

Apple One famiglia

Il piano top costa invece 19,95 Euro al mese ed include sempre gli abbonamenti ad Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ed iCloud da 200 gigabyte, ma può essere condiviso con altre cinque persone.

I prezzi sono praticamente gli stessi di quelli precedenti, ad eccezione di Apple Music per cui deve essere considerato l'abbonamento familiare da 14,99 Euro al mese, ed iCloud da 200 gigabyte che costa 2,99 Euro.

Il totale sarebbe quindi di 27,96 Euro al mese: rispetto ai 19,95 Euro di Apple One, per un risparmio di 8 Euro al mese, pari a 96 Euro all'anno.