Apple: ora è possibile preordinare app dall'App store

ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'App Store che permetterà agli utenti di preordinare le applicazioni ancora non rilasciate in via definitiva sul negozio. Si tratta di una funzione particolarmente utile nel caso di giochi annunciati da parte degli sviluppatori a qualche settimana o giorno dall'approdo ufficiale.

Gli utenti che sceglieranno di effettuare il pre-ordine, saranno avvisati una volta che l'applicazione sarà rilasciata e, probabilmente quando sono connessi ad una rete WiFi, l'App Store provvederà ad effettuare in automatico il download. Il pagamento per le applicazioni che lo prevedono sarà addebitato in automatico una volta che l'app verrà resa disponibile.

Super Mario Run è stata la prima applicazione ad usufruire di questa funzione, nel 2016, quando il gioco era disponibile in pre-ordine prima del rilascio ufficiale, e fino ad ora la feature era disponibile solo per una ristretta cerchia di sviluppatori. Il lancio ufficiale della giornata di ieri porterà ad un aumento della sua adozione, ed è facilmente immaginabile che saranno molti i creatori di app che ne usufruiranno.

Se lo sviluppatore cambia il prezzo dell'applicazione durante il periodo di pre-ordine, al cliente verrà addebitato quello più basso, quindi o quello che era presente nella scheda al momento del preorder, o quello del giorno di rilascio. Gli sviluppatori, dal loro canto, devono tenere a mente che per rendere disponibile il preordine, la data di uscita deve essere di almeno di giorni successiva all'apertura delle prenotazioni.