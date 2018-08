Apple è ora la prima azienda al mondo da 1 trilione di dollari

Apple è appena diventata la prima azienda al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di dollari. Un risultato incredibile, che dimostra come il settore tecnologico sia sempre più importante per la nostra società.

Apple ha raggiunto il trilione di dollari questa mattina, quando il suo titolo ha superato i 207,05 dollari per azione alle ore 11:48 ET. Data la volatilità del mercato, tuttavia, gli analisti affermano che è possibile che Apple non rimanga una società da 1 trilione di dollari per molto tempo, oppure che potrebbe tornare sotto a quel valore diverse volte nei prossimi giorni.

Apple, dunque, è a tutti gli effetti la prima e unica azienda da mille miliardi sul mercato. Tuttavia, potrebbe rimanere da solo per poco tempo, visto che anche Amazon è sul punto di raggiungere il traguardo di 1 trilione di dollari, soprattutto dopo i risultati positivi del terzo trimestre.

Insomma, in attesa di scoprire quali saranno le novità della società di Cupertino, si vocifera di tre nuovi iPhone, essa può già festeggiare. Vi ricordiamo inoltre che Apple ha recentemente aperto un interessante Store a Milano, in Piazza Liberty. Presso quest'ultimo lavoreranno 230 dipendenti altamente qualificati, alcuni dei quali provengono da Milano ed altri dagli Apple Store di tutto il mondo.