Apple è ormai vicinissima a diventare un'azienda da 1 trilione di Dollari

A seguito dell’annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, le azioni di Apple hanno registrato un aumento del 4%, portando la capitalizzazione di Apple vicinissima al trilione di dollari un obiettivo di cui gli analisti avevano già parlato negli scorsi mesi.

Ad oggi, le azioni di Apple hanno bisogno di incrementare il loro valore di soli 20 Dollari per permettere alla compagnia diretta da Tim Cook di raggiungere per la prima volta nella storia dell’economia un valore simile. Nella fattispecie, la società ha bisogno che il titolo raggiunga un valore unitario di 193,60 Dollari ad azione, l’11% in più rispetto agli attuali 175,12 Dollari.

Apple attualmente ha un valore di 902 miliardi di Dollari, in aumento del 9,2% rispetto alo scorso mese, il che vuol dire che l’obiettivo potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Ovviamente un ruolo fondamentale potrebbe averlo anche l’iPhone X, il cui lancio è in corso proprio nella giornata di oggi a livello mondiale.