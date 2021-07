Apple, OS X Lion e Mountain Lion sono finalmente gratuiti per tutti

Dopo aver appreso le ultime novità che riguardano l'arrivo di Windows 11 su Mac, torniamo a parlare invece dell'apprezzato sistema operativo desktop di Apple e, in particolare, delle versioni Lion e Mountain Lion di OS X.

Le due build, rispettivamente OS X 10.7 e OS X 10.8, sono state disponibili per la vendita a 19.99 dollari per singola licenza. Il verbo al passato però non è affatto un errore, poiché da qualche giorno Apple ha deciso di rendere gratuito il download di OS X Lion e OS X Mountain Lion.

I sistemi compatibili con queste due ottime versioni di OS X sono tutti quei dispositivi Apple animati da CPU Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 e Xeon con un quantitativo di memoria di almeno 2GB di RAM e 7GB di archiviazione.

In definitiva, i prodotti compatibili sono:

iMac (da Mid 2007 in poi);

MacBook (da Late 2008/Early 2009 in poi);

MacBook Pro (da Mid/Late 2007);

MacBook Air (da Late 2008);

Mac Mini (da Early 2009);

Mac Pro (da Early 2008);

Xserve (Early 2009).

I device che potranno beneficiare di questo corposo aggiornamento sono dunque numerosi. Ricordiamo che a partire da OS X Mavericks, Apple ha cambiato strategia di distribuzione per i suoi aggiornamenti di sistema, rendendoli gratuiti per tutti. Le versioni antecedenti, fra cui OS X Snow Leopard (10.6), non sono più disponibili.

Nel frattempo, sono emersi i piani futuri per i chip di Apple prodotti da TSMC su nodo a 3 nanometri, ma sembra che il colosso di Cupertino dovrà dividere la potenza di fuoco del chipmaker con Intel.