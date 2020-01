Apple fa pace con Imagination: le GPU PowerVR tornano su iPhone?

Apple ed Imagination hanno annunciato di aver siglato un accordo a quasi tre anni di distanza dal duro scontro tra le società, che era sfociato in una denuncia da parte del produttore di GPU. Secondo quanto appreso da molti, questa partnership potrebbe portare al ritorno delle schede video PowerVR su iPhone e Mac.

Imagination ha annunciato che l'accordo con Apple è stato modificato da "licenza pluriennale e multiuso" a "licenza pluriennale". Tale partnership consentirà alla società di Cupertino di accedere ad "una gamma più ampia di proprietà intellettuali di Imagination", ma chiaramente nella nota stampa non sono state diffuse molte informazioni sui progetti futuri.

L'annuncio infatti è criptico, e come spesso accaduto in precedenza ha lasciato aperte le porte a varie ipotesi. Secondo molti infatti Apple potrebbe sfruttare le GPU di Imagination anche sugli occhiali per la realtà aumentata su cui sta lavorando o anche sui MacBook basati sull'architettura ARM.

I frutti di questo accordo però sicuramente non saranno tangibili nell'immediato futuro. Si tratta però senza dubbio di una notizia molto interessante che potrebbe avere dei risvolti importanti sulla lineup di prodotti della compagnia di Cupertino.



I presunti sei modelli di iPhone 12 però sicuramente non beneficeranno di questa novità, in quanto secondo alcuni rumor sarebbero già in fase di progettazione.