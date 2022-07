Apple pagherà 50 milioni di Dollari per i problemi con la tastiera a farfalla dei MacBook

I problemi con la tastiera a farfalla dei MacBook Pro del 2019, che erano il prosieguo di quelli segnalati dagli utenti con i MacBook del 2015, costano cari ad Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti accettato di pagare 50 milioni di Dollari per risolvere una class action.

Per coloro che non hanno seguito la vicenda, la tastiera a farfalla dei MacBook ha rappresentato una delle grane più pesanti per i laptop di Apple. Gli utenti infatti hanno lamentato malfunzionamenti di vario tipo, al punto che di punto in bianco alcuni tasti si bloccavano o smettevano completamente di funzionare, causando errori di battitura imbarazzanti. Qualche anno fa sul web era anche spuntata una petizione per chiedere ad Apple di sostituire le tastiere dei MacBook con design a farfalla, che sono state pensionate definitivamente nel 2020 a favore di quelle a forbice.

Il giudice deve ratificare l’accordo, in cui si legge che le persone sono state costrette a riparare autonomamente le tastiere. Non è escluso che i residenti in California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington o Michigan ricevano una sorta di risarcimento, con importi che possono variare tra 50 e 395 Dollari, in base al numero di persone che decidono di iscriversi.