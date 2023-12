Apple, il 'papà' del Touch ID va in pensione: ha lavorato anche su Vision Pro

A quanto pare, iPhone 16 non avrà il Touch ID, né tramite pulsante fisico (come era più che lecito aspettarsi) né tramite un sensore under-display. Dopo il leak sulla prossima generazione di Melafonini, scopriamo oggi che il "papà" del Touch ID ha lasciato Apple per godersi la meritata pensione.

Riporta infatti Bloomberg che Steve Hotelling, Vicepresidente delle Tecnologie Hardware di Apple andrà in pensione nei prossimi giorni. Hotelling è stato, fino ad oggi, il Numero Due nel campo della ricerca e della produzione hardware del colosso di Cupertino, secondo soltanto a Johnny Srouji (che, tra l'altro, abbiamo rivisto di recente in pubblico durante il primo tour dei laboratori di Apple Silicon).

Hotelling ha contribuito allo sviluppo di alcuni dei device più importanti di Apple, risultando fondamentale per la creazione di alcune delle tecnologie più complesse di iPhone, iPad, Apple Watch e Mac, ma anche per il recentissimo Apple Vision Pro, che arriverà nei negozi solo a inizio 2024. Il nome di Steve Hotelling, infatti, compare in centinaia di brevetti della Mela Morsicata.

I due progetti per cui il Vicepresidente di Cupertino è più noto, però, sono certamente il Touch ID e i display multitouch, che hanno contraddistinto gli iPhone e gli iPad per anni. Più di recente, Hotelling ha diretto il team al lavoro sull'ISP proprietario di Apple e sulle fotocamere per iPhone e ha svolto il ruolo di supervisore per lo sviluppo dei sensori di profondità legati agli ambienti 3D di Vision Pro.

Infine, Steve Hotelling ha aiutato Apple dal punto di vista giuridico per anni, comparendo di fronte ai giudici degli Stati Uniti d'America prima per il processo che ha visto il colosso di Cupertino scontrarsi con Samsung e, più di recente, nell'ambito della causa legale di Masimo contro Apple, quest'ultima legata ai sensori di Apple Watch.

Ad ogni modo, per ora non sappiamo chi sostituirà Hotelling. Apple, infatti, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Pare tuttavia che, per il momento, la compagnia non sia alla ricerca attiva di un sostituto: le responsabilità dell'ex-Vicepresidente, infatti, sono state divise tra Johnny Srouji e i suoi sottoposti diretti.