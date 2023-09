Apple, passo più lungo della gamba? I modem 5G non arriveranno prima di iPhone 18

L’accordo siglato tra Apple e Qualcomm per la fornitura di chip 5G per iPhone ha aperto a delle interessanti riflessioni sui progetti a medio-lungo termine della società di Cupertino e di fatto confermato che nemmeno iPhone 16 presenterà l’atteso modem 5G proprietario della Mela.

Secondo il Wall Street Journal, infatti, lo sviluppo non starebbe procedendo come sperato e per tale ragione Apple è stata costretta a mettere da parte il piano di lanciare il modem già nel 2024 in iPhone 16. L’autorevole quotidiano riferisce che, attualmente, Apple non si aspetta di produrre i chip 5G per iPhone fino alla fine del 2025, il che vuol dire che per vederli all’opera bisognerà aspettare almeno iPhone 18.

Il Journal racconta che Apple avrebbe sostanzialmente fatto il passo più lungo della gamba, sottovalutando la complessità del progetto ed anche le nuove assunzioni non avrebbero portato all’accelerazione del progetto prevista. L’acquisto della divisione modem di Intel nel 2020 non è servita a molto, in quanto il colosso di Cupertino avrebbe “scoperto che impiegare la forza bruta di migliaia di ingegneri non è sufficiente per produrre rapidamente un chip superiore” a quelli dei concorrenti, Qualcomm in primis. Il motivo è da ricercare nel fatto che i chip di questo tipo sono molto più difficili da produttore rispetto alle CPU in quanto devono funzionare con tutte le reti di tutti i paesi, mentre i microprocessori devono semplicemente elaborare un software scritto ad hoc per loro, dalla stessa Apple.

Nel rapporto si legge che i dirigenti Apple avrebbero fissato tempistiche impossibili da rispettare anche perchè non avevano familiarità con i chip wireless.