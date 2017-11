Apple Pay Cash è disponibile per il pubblico nella beta di iOS 11.2

All’interno di iOS 11.2 beta 2, Apple ha finalmente attivato Apple Pay Cash. Il servizio è disponibile per i beta tester ma al momento solo per quelli residenti negli Stati Uniti.



Apple Pay Cash funziona attraverso l'applicazione Messaggi ed è progettato per consentire rapidi trasferimenti di denaro da persona a persona. È disponibile come app integrata in iMessage ed è inoltre possibile inviare soldi anche utilizzando l’Apple Watch.

Vi ricordiamo che quando si invia denaro, si può scegliere se utilizzare una carta di debito o una carta di credito mentre il denaro ricevuto viene memorizzato in una carta Apple Pay Cash in Wallet che può essere utilizzata per gli acquisti o per spostare i soldi sul proprio conto corrente. L’invio di denaro tramite una carta di credito comporta una tassa del 3%, mentre l'invio di denaro da una carta di debito è gratuito.

La carta di Apple Pay Cash disponibile in Wallet viene resa disponibile attraverso una partnership con Green Dot, società che offre carte prepagate. Per scambiarsi soldi tramite Apple Pay Cash, entrambe le parti devono disporre e attivare la funzionalità. I soldi possono essere inviati solo a un destinatario, Apple Pay Cash non è disponibile nei messaggi di gruppo.

Al momento Apple non ha rilasciato informazioni su un possibile debutto internazionale della nuova funzione