Apple Pay, transazioni per sei trilioni di Dollari nel 2021: supera anche MasterCard

Apple Pay esiste dal lontano 2017, ma il suo debutto è stato molto lento. Dopo alcuni mesi iniziali piuttosto difficili, pare che ora Apple Pay sia una delle piattaforme più utilizzate al mondo per la gestione dei pagamenti fisici, arrivando addirittura a superare un colosso come MasterCard.

A riportare la notizia è un report di TrendingPlatforms, che spiega che il 2021 è stato l'anno di maggiore fatturato per Apple Pay, che ha sorpassato Mastercard nella classifica dei sistemi di pagamento, con un totale di transazioni processate di ben sei trilioni di Dollari in tutto il mondo. La cifra, inoltre, potrebbe mettere il sistema di pagamento di Cupertino in diretta concorrenza con VISA già dal prossimo biennio.

Secondo la ricercatrice Edith Reads, "Apple Pay sta sempre più diventando il metodo di pagamento prescelto dai consumatori e, al contempo, dagli esercenti. Il fatto che abbia processato più transazioni di Mastercard nell'ultimo anno dimostra la sua popolarità. Solo VISA rimane al di sopra di Apple Pay per volume di transazioni. Inoltre, Apple Pay ha il vantaggio del monopolio sui pagamenti NFC di iPhone: per questo, ci aspettiamo che il servizio non faccia altro che migliorare nei prossimi anni".

Negli ultimi mesi, Apple ha portato Apple Pay in nove nuovi Paesi, tra cui la Colombia, il Messico e Israele, che potrebbero espandere ancora di più il totale delle transazioni effettuate mediante il servizio, mentre in Corea il colosso di Cupertino sta collaborando con Hyundai per l'implementazione delle chiavi digitali dei veicoli del produttore su Wallet, che indirettamente potrebbe favorire il passaggio di molti utenti ai dispositivi Apple.

Con ogni probabilità, comunque, a favorire l'impennata dei pagamenti mediante Apple Pay è stata la pandemia da Covid-19, durante la quale il numero di pagamenti contactless è aumentato rapidamente, mentre molti consumatori sono passati a sistemi come Apple Pay, Samsung Wallet e GPay per i propri acquisti.