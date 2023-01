Apple Pencil 3 potrà campionare colori e texture dal mondo reale: il futuristico brevetto

Mentre aspettiamo i primi annunci Apple del 2023, che dovrebbero includere una pletora di nuovi Mac e iPad, un altro dispositivo si aggiunge alla lista delle prossime uscite di Cupertino. Stiamo parlando della Apple Pencil di terza generazione, emersa in rete tramite un brevetto e che potrebbe portare con sé una funzione estremamente innovativa.

Il brevetto, registrato come sempre allo U.S. Trademark and Patent Office (USPTO), è stato portato a galla dai colleghi di Patently Apple, e parla di un sensore ottico per Apple Pencil. ma a cosa può servire un sensore di questo tipo su uno stilo per iPad?

Ebbene, esso potrebbe permettere al pennino di copiare colori e texture dal mondo reale direttamente sulle app di disegno per tablet, permettendo a illustratori e artisti di usare oggetti fisici, miscele di colori trovate nella realtà e altre fonti di ispirazione come base per i propri lavori digitali. Se davvero il sensore dovesse essere implementato sulla Apple Pencil di terza generazione, potremmo trovarci di fronte ad una enorme novità per i creativi.

Il funzionamento del device dovrebbe essere relativamente semplice: come vedete dall'immagine in calce, creata da Yanko Design, ogni punta avrà un emettitore di luce e un sensore ottico: essi dovrebbero infine permettere di "campionare" i colori e le texture delle superfici, un po' come uno strumento contagocce nel mondo reale.

Oltre alla Apple Pencil di terza generazione, comunque, il colosso di Cupertino sembra avere diverse altre novità in serbo per il futuro: pare infatti che, almeno fino a qualche mese fa, Apple stesse lavorando ad una Pencil low-cost, che potrebbe così affiancarsi a quella "professionale" per ampliare la lineup di stili della Mela Morsicata nel corso di quest'anno.