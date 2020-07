Apple Pencil avrà un sensore per riconoscere i colori? Ecco il brevetto

Quando si tratta di innovare il mercato Apple dice sempre la sua. Mentre gli Apple Glass, ovvero gli occhiali per la realtà aumentata prodotti dalla Mela, sembrano sempre più vicini al lancio, l’azienda di Cupertino sta pensando anche a una nuova Apple Pencil con un fotorivelatore per riconoscere i colori del mondo reale e utilizzarli su iPad.

Il brevetto è stato pubblicato il 16 luglio 2020 dal United States Patents and Trademarks Office con il nome “Computer System With Color Sampling Stylus”. Come scritto nell’abstract, questo dispositivo avrà un sensore in grado di misurare la luce e riconoscere i colori analizzati attorno a noi così da poterli usare nell’iPad. Assieme al fotorivelatore dovrebbe esserci anche una piccola torcia per aiutare il riconoscimento delle tonalità.

Il design che appare nelle immagini ricorda proprio quello di Apple Pencil e mostra come questa nuova funzione sarà localizzata nella punta o vicino a essa. Una volta attivata l’utente dovrà solo posizionare la penna sopra un oggetto per rilevarne il colore e utilizzarlo digitalmente per disegnare, colorare o modificare immagini.

Per quanto interessante, si ricorda che un brevetto non diventa sempre realtà: dipende sempre dalla sua complessità e realizzabilità. Tra gli altri vari brevetti depositati da Apple si parla anche di un possibile smartphone pieghevole in arrivo.