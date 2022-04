Apple pensa alla nuova Apple TV 4K: sarà un mix di HomePod ed Apple TV con FaceTime?

Le indiscrezioni sulla volontà di Apple di lanciare una Apple TV evoluta sono presenti sul web da tempo. Tuttavia, un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg torna sulla questione e fa il punto su ciò che possiamo aspettarci.

Secondo quanto affermato dal giornalista di Bloomberg, nell’ultimo numero della sua newsletter PowerOn, la nuova versione di Apple TV 4K dovrebbe a tutti gli effetti configurarsi come un dispositivo evoluto che “combinerà HomePod, Apple TV e videocamera per FaceTime, con degli HomePod Mini che lo circonderanno in tutta la casa”.

Gurman non spiega quando dovrebbe arrivare questo nuovo device, tanto meno svela molti dettagli sul possibile prezzo, ma visto che non si tratta della prima volta che si parla di un prodotto di questo tipo, non è da escludere che il lancio sia vicino.

Allo stato attuale però non ci sono avvisaglie che lasciano intuire un arrivo già nel corso della conferenza del WWDC, che dovrebbe focalizzarsi sui nuovi sistemi operativi mobili. Qualche giorno fa alcuni leaker hanno anche ipotizzato il lancio di un nuovo Mac Pro con chip M2 alla WWDC 2022, ma a riguardo le voci sono ancora contrastanti e non sono arrivate conferme.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze le notizie di questo tipo in quanto potrebbero anche non rivelarsi veritiere.