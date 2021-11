Apple, che ne pensa del caricabatterie unico? La risposta ufficiale all'UE

In seguito alla questione del progetto Apple Car, torniamo ad approfondire su queste pagine le novità legate all'azienda di Tim Cook. Infatti, quest'ultima ha risposto all'UE sul caricabatterie unico.

In particolare, come si può leggere in un documento pubblicato in data 18 novembre 2021 sul portale ufficiale della Commissione europea, la società di Cupertino ha voluto fare ulteriormente chiarezza sulla sua posizione relativa alla proposta effettuata dall'UE sul caricabatterie unico. Per chi non fosse a conoscenza della questione, in parole povere si sta chiedendo a tutti i produttori di adottare lo standard USB Type-C. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato alla richiesta della Commissione europea relativa al caricabatterie unico.

Apple si era già detta non propriamente contenta in passato, definendo il tutto come un "danno per i consumatori". D'altronde, l'azienda di Tim Cook e soci sarebbe tra le più "impattate", in quanto ricordiamo che gli iPhone fanno uso dello standard proprietario Lightning, che rischierebbe seriamente di sparire se si concretizzasse il tutto.

Arriva proprio in questo contesto il succitato documento, che possiamo definire come una sorta di "lettera" di Apple alla Commissione europea. In quest'ultima, la società di Cupertino ribadisce di essere preoccupata relativamente alla possibile decisione, affermando nuovamente che si tratterebbe a suo modo di vedere di un danno per i consumatori.

Più precisamente, l'azienda di Tim Cook dichiara che una scelta del genere potrebbe portare al rallentamento di "innovazioni vantaggiose per quel che riguarda gli standard di ricarica, compresi campi come la sicurezza e l'efficienza energetica". Apple ne fa inoltre una questione ambientale, affermando che questo porterebbe alla rimozione dal mercato degli accessori esistenti, cosa che comporterebbe dunque maggiori "rifiuti elettronici".

Queste sono le principali questioni sollevate da Apple, che in realtà è scesa più nel dettaglio all'interno del documento. In ogni caso, per ovvi motivi non approfondiremo in questa sede tutte le analisi effettuate dalla società di Cupertino. Tuttavia, se siete interessati e conoscete un po' l'inglese, potreste voler approfondire il documento completo di 5 pagine legato ad Apple, che si può scaricare a partire dal link presente in fonte.