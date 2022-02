Apple pensa a chi è rimasto a macOS Big Sur: disponibile un update

Non c'è solamente l'update a macOS Monterey 12.2.1 ad attendere gli utenti. Infatti, Apple ha ufficialmente rilasciato la versione 11.6.4 di macOS Big Sur, destinata solamente a coloro che non dispongono ancora di Monterey sul proprio dispositivo di fiducia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e MacRumors, nella serata italiana del 14 febbraio 2022 gli utenti che dispongono ancora della versione del sistema operativo dei Mac che ha originariamente visto la sua prima release stabile nel novembre del 2020 hanno iniziato a ricevere la notifica di update associata alla succitata versione.

In ogni caso, come ben potete immaginare dato che la versione principale è attualmente macOS Monterey (chiaramente Apple "spinge" affinché si effettui l'update a quest'ultima), l'obiettivo dell'aggiornamento è quello di sistemare questioni di sicurezza "dietro le quinte". In parole povere, Tim Cook e soci stanno cercando di evitare problemi da questo punto di vista anche a chi non ha ancora deciso di passare alla più recente "grande versione" del sistema operativo dei Mac, nonostante sia ovviamente consigliato fare "il grande passo".

Insomma, se disponete ancora di Big Sur e non avete intenzione di passare a Monterey, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle impostazioni del vostro Mac ed effettuare la classica scansione degli update disponibili. Apple chiaramente consiglia a tutti coloro che possiedono un dispositivo idoneo di effettuare l'aggiornamento.