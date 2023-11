Apple pensa già al futuro di Vision Pro: come sarà la seconda generazione?

Mentre alcuni leak scommettono sull'esistenza di un Apple Vision Pro Budget e il modello base non è ancora arrivato sul mercato, in rete iniziano già a circolare le prime voci sulla seconda generazione del visore AR/MR di Cupertino.

Il successore di Apple Vision Pro sarebbe noto tra gli addetti ai lavori con il nome di Project Alaska e numero identificativo N109. A livello di design non dovrebbe discostarsi troppo dalla prima generazione, con cui dovrebbe condividere i tratti identitari, ma non mancheranno le differenze.

La prima, ad esempio, riguarderebbe la posizione e la forma degli speaker, non più bombata sulle fascette laterali, bensì a filo con i lati della band.

Discorso simile per la dissipazione, ma c'è ancora un ballottaggio tra due sistemi. Il primo, del tutto simile a quello di Apple Vision Pro e il secondo che, invece, dovrebbe proporre due sistemi di ventole ai lati opposti con feritoie dedicate.

Terza differenza dovrebbe avere a che fare proprio con la band di supporto per la testa: la volontà di Apple sarebbe quella di renderla meno appariscente e più semplice da utilizzare a livello degli attacchi laterali.

Le specifiche finora emerse parlano di un visore con due display Micro-OLED, una fotocamera TrueDepth, quattro moduli fotografici CV, due RGB e due sensori a infrarossi. La sensoristica vanterebbe poi bussola, sensore di luminosità ambientale, magnetometro, accelerometro e giroscopio. La gestione della distanza interpupillare sarebbe semi-automatica.

In attesa di saperne di più, ecco le parole di Tim Cook su Vision Pro, la "Next Big Thing" della mela per il CEO dell'azienda. La fase di validazione (PVT) sarebbe programmata per una non meglio precisata finestra del 2025, mentre la commercializzazione dovrebbe avvenire a cavallo tra il 2025 e il 2026.