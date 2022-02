Apple pensa a un Mac contenuto in una tastiera: appare brevetto online

Nei cantieri di Cupertino non c’è solamente il “MacBook Folio”, interessante concept di un ibrido MacBook-iPad che potrebbe rivoluzionare il mercato, ma anche un progetto di “Mac dentro un dispositivo input”, definibile molto semplicemente come Mac all’interno di una tastiera per PC. È davvero realizzabile?

Apple avrebbe dimostrato l’effettiva possibilità di creare un dispositivo simile tramite un brevetto pubblicato presso lo USPTO (US Patent & Trademark Office). In tale serie di documenti si vede il disegno che potete trovare in calce alla notizia, il quale mostra una Magic Keyboard dal design particolarmente compatto e capace di contenere il Mac. Quest’ultimo, poi, necessiterà solamente il collegamento ai monitor o display esterni.

Questo vantaggio è importante, dato che consente di portare con sé con estrema facilità il proprio “notebook” in un formato sì insolito e non sempre utilizzabile, ma comodo senza ombra di dubbio. Come viene descritto nel brevetto, “questi dispositivi informatici possono incorporare uno o più componenti fornendo un'esperienza di elaborazione desktop portatile in qualsiasi luogo dotato di uno o più monitor”.

Sarà necessario però valutare nuovi form factor per i chip M1 proprietari, dato che serviranno meccanismi di raffreddamento importanti in caso di esecuzione di lavori di rendering o di codifica video, particolarmente pesanti per un computer. Essendo la ventilazione passiva insufficiente, nel brevetto viene citata la necessità di includere “uno o più apparati per il movimento dell'aria”. Insomma, sarà interessante tenere sotto osservazione questo progetto: come ogni brevetto, del resto, non è assicurata la sua realizzazione.

Nel frattempo, si vocifera l’abbandono del notch sulla gamma iPhone 15.