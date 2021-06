Apple pensa agli schermi degli iPad: tra un paio di anni aumenteranno di dimensione?

Mentre si aspetta il lancio dell’iPad Mini atteso per la seconda metà del 2021, gli appassionati tipster del settore puntano già gli occhi e le loro indiscrezioni su una futura generazione di iPad che, secondo loro, potrebbe mostrarsi sul mercato “tra un paio di anni” con display più grandi rispetto a quelli attuali.

A parlarne nelle ultime ore è stato Mark Gurman nel corso della newsletter Power On firmata Bloomberg, occasione in cui egli avrebbe affermato che “Apple sta considerando alcuni design con display più grandi per i futuri iPad”, senza però uscire dalla fase esplorativa di questa possibile mossa di mercato.

Sappiamo bene che con ogni iterazione degli iPad il colosso di Cupertino tende ad apportare modifiche a design, funzionalità o quant’altro, ma raramente si parla di una revisione completa dell’aspetto del prodotto che, comunque, è ancora solo oggetto di esplorazione e non è confermato, di conseguenza Apple potrebbe fare marcia indietro. Certo è che i tipster del settore che hanno discusso di uno chassis ridisegnato o display differenti per i nuovi modelli di iPad sono diversi, dunque si tratta di una serie di rumor particolarmente interessanti che stanno prendendo piede in rete di recente.

In ogni caso, i numeri concreti non ci sono ancora e si può solo pensarci sopra a partire dai dati attuali, ovvero gli iPad con schermi da massimo 12,9 pollici. Aumentare le dimensioni comporterebbe una riduzione del divario tra iPad e MacBook, rendendo così il tablet marchiato Mela ideale come “via di mezzo” pratica da usare e portare con sé, colma di nuove funzionalità lato produttività che lo renderebbero il dispositivo ideale in molti ambienti lavorativi. Per ora non ci resta che prendere queste indiscrezioni con le pinze, ma come sempre terremo le orecchie aperte.

Restando nell’universo Mela, la società sembrerebbe essere intenzionata a ridurre i prezzi degli iPhone dal 2022.