Apple pensa al Touch ID per Apple Watch: a svelarlo alcuni brevetti

Touch ID potrebbe approdare su Apple Watch in futuro. E' questa la notizia che arriva da alcuni brevetti presentati dal colosso di Cupertino e scoperti dai sempre puntuali colleghi di Patently Apple. La Mela infatti starebbe pensando di introdurre il sensore per le impronte digitali anche sui propri smartwatch.

In un brevetto, intitolato "Dispositivo elettronico con sistema di rilevamento biometrico a pulsante sigillato" viene descritto un sistema che prevede l'integrazione del Touch ID sul pulsante laterale dello smartwatch, quello che attualmente troviamo sotto la Digital Crown. Il suo utilizzo consentirebbe agli utenti di sbloccare il dispositivo senza inserire il codice ed effettuare acquisti in totale sicurezza.

Apple però starebbe valutando anche altre opzioni: sempre Patently Apple ha scovato un altro brevetto intitolato "dispositivi elettronici con display a due stadi". In questo caso si parla di una stratificazione dei display per includere una fotocamera ed un flash, che diventerebbero visibili solo quando necessario. Uno strato dovrebbe avere un array di pixel per la visualizzazione delle immagini, mentre quello esterno avrà delle celle modulatrici di luce che possono diventare trasparenti o bloccare la luce quando necessario, per consentire alla telecamera di funzionare.

Se il primo brevetto si può applicare solo ad Apple Watch, il secondo potrebbe funzionare regolarmente anche su iPhone ed iPad, ma almeno nella prima fase si sofferma solo sullo smartwatch.

Del ritorno del Touch ID si è a lungo parlato nel recente passato, ma a quanto pare anche con iPhone 13 Apple manterrà il Face ID.