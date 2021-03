Apple pensa a VR/AR: visore-casco, occhiali e lenti a contatto in arrivo tra 2022 e 2030?

Dopo le indiscrezioni riguardanti il lancio di iPad e MacBook con display OLED nel 2022, il rinomato analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato in una nota per gli investitori quale potrebbe essere la roadmap della Mela nei settori di realtà virtuale e realtà aumentata.

Come ripreso anche dai colleghi di 9to5Mac, Kuo sarebbe abbastanza sicuro dell’approdo sul mercato di un visore AR/VR con design a casco nel corso del 2022, il cui prototipo attuale peserebbe tra 200 e 300 grammi, quota che i tecnici di Cupertino vorrebbero portare a 100-200 per renderlo più comodo all’utente medio.

Inoltre, i display in dotazione sarebbero dei micro-OLED prodotti da Sony e l’headset dovrebbe essere in grado di funzionare senza la necessità di collegarvi un iPhone, in maniera completamente indipendente. L’obiettivo sarebbe quello di renderlo un prodotto completamente dedicato all’intrattenimento grazie all’integrazione di applicazioni come Apple TV + ed Apple Arcade. E il prezzo? Simile a quello di un iPhone di fascia alta, secondo Kuo, ovvero circa 1.000 Dollari.

Ma non finisce qui! L’analista ha affermato che Apple potrebbe rilasciare anche gli occhiali chiamati attualmente Apple Glass entro il 2025, sebbene la produzione di prototipi debba essere ancora avviata. Per il futuro, invece, Cupertino potrebbe lanciare addirittura delle lenti a contatto per la realtà aumentata verso il 2030 o negli anni appena successivi. Questa voce, però, andrebbe presa particolarmente con le pinze.

Altro dispositivo tanto rumoreggiato ultimamente dallo stesso Ming-Chi Kuo è l’iPhone pieghevole, atteso per il lancio con display da 8 pollici e supporto ad Apple Pencil.