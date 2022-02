Apple ha pensato ad un iMac con Face ID: vedrà mai la luce?

E' lunedì e come sempre torna l'appuntamento con la newsletter Power On di Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg, nel nuovo numero ha lanciato un rumor interessante: a quanto pare lo scorso anno Apple ha pensato di introdurre il Face ID sull'iMac rinnovato.

I piani però alla fine sono cambiati e come si è potuto vedere, l'iMac con chip M1 del 2021 non include il sistema di riconoscimento facciale.

I rumor a riguardo sono emersi già qualche tempo fa: nel 2020 9to5Mac aveva scovato nella beta di macOS Big Sur alcuni riferimenti al FaceID anche su Mac, che avevano fatto sperare molti.

Evidentemente però non si trattava di supposizioni, ed il giornalista di Bloomberg nell'ultima edizione della newsletter l'ha confermato: "Face ID era nei piani per l'iMac M1. Naturalmente, l'iMac è il Mac più spesso con un display integrato poiché i laptop di Apple hanno schermi piuttosto sottili" spiega Gurman, ma non è chiaro il motivo per cui poi il colosso di Cupertino abbia cambiato i piani.

Nella newsletter si scende anche nei dettagli, ma viene precisato che FaceID potrebbe comunque debuttare sugli iMac, ma non presto: “a questo punto, la tecnologia per incorporare Face ID nei sottili display del MacBook non esiste. Quindi, se Face ID arriva sul Mac, penso che sarà prima su un iMac o su un monitor esterno. Apple ha sicuramente lavorato su questo, ma il tempo lo dirà se lo lanceranno".

Sempre in merito al riconoscimento facciale, iOS 15.4 consentirà di sbloccare iPhone con la mascherina.