Apple ha pensato di sostituire Google con DuckDuckGo per la modalità privata di Safari

Mentre si continua a discutere sulla possibile vendite di Bing ad Apple considerata da Microsoft nel 2020, dal processo dell’antitrust americano contro Google in corso a Washington arriva un altro retroscena sui motori di ricerca e la società di Cupertino.

Secondo quanto affermato, infatti, nel 2018 Apple avrebbe tenuto delle trattative con DuckDuckGo per sostituire Google come motore di ricerca predefinito in Safari quando attivata la modalità di navigazione privata. Alla fine però non se n’è fatto nulla e come noto ha prevalso Big G.

Il CEO di DuckDuckGo Gabriel Weinberg ha affermato che la sua azienda ha avuto circa 20 incontri e telefonate con i dirigenti Apple, incluso il responsabile di Safari. Le trattative sarebbero andate avanti nel 2018 e 2019 e secondo Bloomberg Apple non avrebbe portato avanti l’accordo perchè John Giannandrea (che è diventato capo della ricerca di Apple nel 2018) credeva che dal momento che DuckDuckGo si affida a Bing per le sue informazioni di ricerca, avrebbe potuto fornire a Microsoft alcuni dati degli utenti.

In una mail datata febbraio 2019 ed inviata ai dirigenti Apple, Giannandrea ha affermato che l’idea di affidarsi a DuckDuckGo come motore di ricerca di Safari non era buona, ed alla fine le discussioni si sono interrotte con un nulla di fatto.