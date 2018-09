Apple pensiona definitivamente il jack da 3,5mm: niente adattatore nei nuovi iPhone XS

Apple a partire da iPhone 7 ed iPhone 7 Plus ha eliminato l'ingresso per le cuffie da 3,5mm. Il colosso di Cupertino però si è fatto perdonare per la scelta, non certo accolta favorevolmente da tutti gli utenti, includendo nelle confezioni un adattatore Lightning-3,5mm.

Tale adattatore è stato incluso anche nei modelli successivi, fino ad iPhone X.

Quest'anno però non sarà così. Come sottolineato da alcuni colleghi internazionali, nelle confezioni dei nuovi iPhone XS ed XR non figura tra gli accessori il dongle. Una scelta chiara, quella di Apple, che vuole puntare sempre più sulle AirPods ed in generale sulle cuffie senza fili, spingendo gli utenti ad utilizzare il modulo Bluetooth per collegare gli auricolari.

Coloro che hanno ancora a disposizione le cuffie con jack da 3,5mm quindi per collegarle ad iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR saranno costretti ad acquistare separatamente l'adattatore dall'Apple Store, ad un prezzo di 9 Dollari.

Chiaramente nella confezione Apple includerà lo stesso le cuffie EarPods, ma il collegamento ad iPhone sarà possibile esclusivamente tramite l'unico ingresso presente sui cellulari, quello Lightning.

Siamo sicuri che la scelta di pensionare completamente il jack da 3,5mm farà storcere il naso ai puristi del suono ed in generale agli utenti che già da qualche anno avevano protestato contro la decisione di Apple.