Apple pensiona la Touch Bar dopo sette anni: non ce n'è più traccia sui MacBook

Dopo sette anni dalla sua introduzione, non c’è più traccia della Touch Bar sui MacBook in vendita di Apple. A poche ore dalla presentazione dei MacBook Pro con M3, infatti, il colosso di Cupertino ha rimosso dal proprio store tutti i laptop con la Touch Bar, segnando di fatto il su pensionamento.

Introdotta nell’ottobre 2016, del pensionamento della Touch Bar di Apple si parlava da tempo. Descritta come “un’interfaccia rivoluzionaria” in grado di sostituire i pulsanti funzione tradizionali, non ha mai ottenuto il riscontro sperato, per varie ragioni. Già nel 2021 Apple l’aveva rimossa dai MacBook Pro di fascia alta, segnando il ritorno dei pulsanti fisici a grandezza naturale, in una decisione vista da molti come un preludio di quello che poi è avvenuto nelle scorse ore. In molti notano che nel 2019 Apple aveva lanciato il primo MacBook Pro da 16 pollici con tasto fisico Esc ma anche con Touch Bar: con il senno di poi, anche questo è visto come un segnale della marcia d’avvicinamento che si è conclusa nelle scorse ore.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane i MacBook con Touch Bar saranno ancora disponibili presso le catene di distribuzione o presso gli store che vendono ricondizionati, ma su App Store non ve n’è più traccia.