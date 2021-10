Apple, perchè iOS resterà 'chiuso'? Lo spiega Tim Cook

Un vero e proprio tormentone nei suoi primi anni di vita, ma iOS è nato e resterà un sistema operativo "chiuso, nonostante le vicende giudiziarie che nelle ultime settimane hanno portato il blasone di Cupertino ad aprire, seppur in minima parte, ai pagamenti su piattaforma esterna.

Del resto, come puntualizzato anche nel nostro speciale su Apple contro il sideloading, ai tantissimi pro per gli utenti consapevoli si possono tranquillamente contrapporre altrettanti aspetti negativi per i possessori meno esperti e quella che ormai per più di un decennio è stata una roccaforte mobile in piena regola rischierebbe di diventare un alveare di minacce per la comunità.

Di recente, anche Tim Cook ha rivelato quali sono le motivazioni per cui iOS continuerà a rimanere un sistema operativo chiuso e a prova di minacce. In una recente sessione di domande di natura normativa, il CEO di Apple ha dichiarato che "Ciò su cui ci concentriamo maggiormente nell'App Store è mantenere alta la soglia di attenzione sulla privacy e sulla sicurezza. Questi sono i due principi cardine che rendono questo ambiente tanto affidabile da consentire a consumatori e sviluppatori di incontrarsi. Se gli utenti possono fidarsi degli sviluppatori e le applicazioni sono ciò che dicono, allora gli sviluppatori possono ottenere un'enorme base di utenti per vendere il loro software". Una logica inoppugnabile, ma Cook ha ribadito anche che "Quello che stiamo facendo è cercare di spiegare le decisioni che prendiamo e queste decisioni sono la chiave per mantenere elevate la privacy e la sicurezza. Su iPhone non ci sono sideloading e altri metodi per l'installazione tramite Internet".

Alla luce di quanto ribadito dal numero uno di Cupertino, sembra ben lontano il giorno in cui Apple cederà il fianco al sideloading. Dopo l'ultima battaglia legale, che ha visto Apple uscirne vincitrice solo parzialmente, abbiamo provato ad analizzare anche quali scenari si potrebbero stagliare all'orizzonte. Per chi fosse interessato ad approfondire, consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla battaglia Apple VS Epic, in cui abbiamo cercato di illustrate tutte le opzioni per il futuro e di capire se il sistema attuale ha davvero bisogno di cambiare.