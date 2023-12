Apple perde il capo designer di iPhone ed Apple Watch: lavorerà con Jony Ive

Già all’inizio del mese, Bloomberg aveva lanciato la notizia secondo cui Tang Tan, capo designer di iPhone ed Apple Watch, lascerà l’azienda a Febbraio. Oggi sono emersi ulteriori dettagli in merito, sempre attraverso la popolare agenzia di stampa.

Bloomberg infatti riferisce che Tan tornerà a lavorare con Jony Ive presso LoveFrom, la società fondata dall’ex designer di Apple in cui lavora anche Sam Altman di OpenAI, con cuimira a creare l’iPhone dell’intelligenza artificiale.

Secondo le indiscrezioni pubblicate qualche mese fa da The Information, Ive ed Altman starebbero discutendo di un progetto hardware in cui integrare la tecnologia di OpenAI.

Per Apple si tratta di una perdita non di poco conto, dal momento che Tan attualmente (ed a questo punto ancora per poco) è il vicepresidente del design dei prodotti, ma da Febbraio dovrebbe guidare l’hardware engineering presso LoveFrom.

Complessivamente sono più di 20 gli ex dipendenti Apple che si sono uniti a LoveFrom, tra cui anche Patrick Coffman che era etichettato come uno dei più importanti responsabili del design dell’UI dei software. Anche Shota Aoyagi, un altro membro storico del team di industrial design di Apple si è aggregato a LoveFrom.

A Tan è attribuito il design di molti prodotti Apple lanciati di recente: oltre ad iPhone, sarebbe stato centrale nello sviluppo di Apple Watch ed AirPods.